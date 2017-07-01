В Индии вступила в силу крупнейшая в истории страны налоговая реформа

НЬЮ-ДЕЛИ/МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Реформа о введении единого налога на товары и услуги, которая считается крупнейшей налоговой реформой в постколониальной истории Индии, официально вступила в силу, сообщается на официальном сайте премьер-министра страны Нарендры Моди.

Церемония состоялась в парламенте Индии в присутствии Моди и членов правительства.

"Реформа является результатом долгих раздумий", — сказал Моди, выступая в парламенте. Он отметил, что данная реформа "объединит экономику страны".

Индия в 2016 году запустила процесс введения единого налога на товары и услуги, который будет представлять собой косвенный налог на производство, продажу и потребление товаров и услуг и заменит множество налогов, взимаемых сейчас центральным правительством и правительствами штатов.

Эта реформа налогообложения считается крупнейшей в Индии со времени обретения независимости. По оценкам властей, закон ускорит рост экономики страны на 1,5-2% ВВП.