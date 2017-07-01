В России увеличили минимальный размер оплаты труда

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет с 7,5 тысяч рублей до 7,8 тысяч рублей в месяц с 1 июля 2017 года.
Как ранее сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, в 2016-2017 годах минимальный размер оплаты труда повысится на 25,7%.
По данным Минтруда, повышение МРОТ с 1 июля 2017 года производится на прогнозный уровень инфляции — 4% — с 7,5 тысяч до 7,8 тысяч рублей в месяц. Соотношение МРОТ к прожиточному минимуму составит 73%. Предыдущее повышение минимального размера оплаты труда было произведено год назад – 1 июля 2016 года.
По оценкам министерства, повышение МРОТ позволит повысить выплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, увеличить платежеспособный спрос на товары отечественного производства, а также будет способствовать снижению объемов выплаты "серой" заработной платы.