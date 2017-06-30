В СЕ проанализируют последствия решения России не платить взнос

СТРАСБУРГ, 30 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Решение российской стороны не платить взнос в Совет Европы (СЕ) в 2017 году до восстановления полномочий национальной делегации будет рассмотрено на заседании уставного органа — комитета министров иностранных дел (КМСЕ) на следующей неделе, сообщил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

"Сегодня утром министр иностранных дел (России Сергей) Лавров проинформировал об этом генерального секретаря (СЕ Турбьёрна Ягланда)", — сказал собеседник агентства.

"Генеральный секретарь (СЕ Турбьёрн Ягланд) оценивает последствия этого решения и обсудит их с Комитетом министров на следующей неделе", — добавил Хольтген.