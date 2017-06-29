ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Глава Сбербанка Герман Греф не рекомендует населению использовать криптовалюты из-за высоких рисков. В четверг Греф выступает с лекцией в екатеринбургском "Ельцин центре". Тема выступления главы Сбербанка — "Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента".

"Волатильность (курсов криптовалют — ред.) будет сохраняться. Мы видим, что происходит. Технологии незрелые, очевидно. Рекомендую играть в эту валюту только любителям казино. Можно выиграть, а можно проиграть", — сказал Греф.

Тем не менее, он считает, что криптовалюту не нужно запрещать. "Государство почувствовало конкуренцию. И первое движение – запретить…. Но я думаю, что остановить это будет невозможно. Более того, кто будет запрещать, тот будет проигрывать", — подчеркнул глава Сбербанка.

Китайская торговая онлайн-платформа AliExpress ранее сообщала, что в июне наблюдает увеличенный спрос россиян на видеокарты, что может быть связано с желанием использовать их для получения криптовалют. Пользователи AliExpress стали активнее искать именно конкретные модели, наиболее подходящие для создания "криптоферм", например, GeForce GTX1060, GTX1070 и Radeon RX480.

Среди основных интересов покупателей на платформе — биткоин-майнеры: за месяц число запросов "bitcoin miner" увеличилось на 150%. Аналитики компании указывали, что всплеск интереса к видеокартам наблюдается последний месяц после широких анонсов о возможности майнинга криптовалют. Наиболее активны в это направлении покупатели из России, Украины, Казахстана и США.

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в мае говорила, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара. Сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов. Вместе с тем глава Сбербанка считает, что все больше стран открывают свои рынки для криптовалют, и в России тоже надо ввести аккуратное регулирование биткоина, так как это предоставляет колоссальные возможности.