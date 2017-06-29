Москва и Сеул подписали меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Власти столиц России и Южной Кореи подписали меморандум о продолжении сотрудничества между правительствами Москвы и Сеула, сообщил журналистам в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Наши города очень похожи по тем проблемам, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и решать эти проблемы нужно вместе, пользуясь опытом и потенциалом наших городов", — сказал Собянин.

Мэр Сеула Пак Вон Сун поблагодарил, в свою очередь, своего московского коллегу и согласился, что города имеют схожие проблемы, которые необходимо решать сообща.

"Наш новый избранный президент отметил, что наша новая администрация готова стремиться к укреплению, к реализации нашего стратегического партнерства", — сказал он.