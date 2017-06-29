ФАС подготовила план развития конкуренции на три года

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. ФАС РФ подготовила Национальный план по развитию конкуренции в РФ на три года, надеется на подписание президентом РФ в ближайшее время, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Все это, мы надеемся, еще найдет свое закрепление в указе президента Российской Федерации, который мы подготовили, согласовали в правительстве и администрации президента. Это будет Национальный план по развитию конкуренции в Российской Федерации", — сказал Артемьев.

"Такого документа никогда не было в истории нашей страны. Каждые три года будет формироваться план конкретных мероприятий по развитию конкуренции в отраслевом и неотраслевом разрезе", — добавил он.

"Мы очень надеемся, что этот документ будет подписан в самое ближайшее время, и мы знаем, что согласие президента и отношение к этому документу самое положительное", — заключил Артемьев.