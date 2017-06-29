Силуанов сообщил, на какую величину доходов вырастут расходы бюджета

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Расходы бюджета РФ в 2018 году будут увеличены только на величину доходов, не связанных с экспортом нефти и газа, заявил на заседании правительства глава Минфина Антон Силуанов.

"По расходам — мы также брали за базу те параметры бюджета, которые учтены в действующей трехлетке. Там, поскольку определены основные приоритеты, мы предлагаем увеличивать объем расходов, исходя из прогноза прироста ненефтегазовых доходов. То есть как принцип, базовый принцип, исходя из которого мы увеличиваем расходы только на величину доходов, не связанных с нефтью и газом, он сохраняется", — сказал Силуанов, говоря о параметрах бюджета на 2018 год.