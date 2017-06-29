Правительство предложит Путину продлить ответные меры на санкции ЕС

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Правительство РФ внесет президенту предложения о продлении ответных мер на санкции Евросоюза до 31 декабря 2018 года, этот вопрос уже обсуждался с Владимиром Путиным, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы, естественно, будем реагировать адекватно. Поэтому вчера мы обсудили этот вопрос с президентом. Правительство внесет предложения президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год — до 31 декабря 2018 года", — сказал Медведев на заседании правительства.
В ответ на принятые Западом меры Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.