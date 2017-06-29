СМИ подсчитали, сколько бюджет ЕС может потерять из-за Brexit

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что выход Великобритании из Европейского союза может нанести ущерб бюджету ЕС в 20 миллиардов евро в год, сообщает издание Guardian.

По данным издания, Эттингер также заявил о необходимости дополнительных налогов в ЕС.

"С нами больше не будет Великобритании, но она вкладывала в бюджет больше, чем получала, несмотря на льготы, предоставленные (бывшему британскому премьеру Маргарет) Тэтчер, поэтому у нас будет дефицит бюджета в 10-11 миллиардов евро в год", — приводит газета слова Эттингера.

Также по данным издания, Эттингер отметил, что необходимость финансирования новых проектов в сферах обороны и безопасности означает, что общий дефицит может увеличиться еще в два раза.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

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