СМИ подсчитали, сколько бюджет ЕС может потерять из-за Brexit

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что выход Великобритании из Европейского союза может нанести ущерб бюджету ЕС в 20 миллиардов евро в год, сообщает издание Guardian.
"С нами больше не будет Великобритании, но она вкладывала в бюджет больше, чем получала, несмотря на льготы, предоставленные (бывшему британскому премьеру Маргарет) Тэтчер, поэтому у нас будет дефицит бюджета в 10-11 миллиардов евро в год", — приводит газета слова Эттингера.
Также по данным издания, Эттингер отметил, что необходимость финансирования новых проектов в сферах обороны и безопасности означает, что общий дефицит может увеличиться еще в два раза.
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