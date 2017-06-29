Строительство моста в Крым вышло на пиковую мощность

АЛУШТА, 29 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство моста через Керченский пролив вошло на пиковую мощность, готовность основных конструктивных элементов автодорожной части достигает 70%, сообщил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" (заказчик проекта) Роман Новиков.
"Стройка вышла на пиковую мощность. Задействовано около 1500 различных технических средств, в том числе более 100 кранов разной грузоподъемности. На объекте работает более 8 тысяч строителей и 1500 инженерно-технических работников. Мост, кстати, строят почти 600 крымчан – один из самых высоких показателей с учетом того, что в проекте участвуют жители из самых разных регионов России", — сказал Новиков в рамках четвертого Крымского транспортного форума, который проходит в Алуште.
Новиков подчеркнул, что строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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