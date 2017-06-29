Цена на нефть впервые за две недели превысила отметку в $48

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг ускорили рост на фоне снижения добычи в США, стоимость нефти марки Brent впервые с 14 июня превысила отметку в 48 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.21 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86% — до 47,95 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов она поднималась выше 48 долларов за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,94% — до 45,16 доллара за баррель.