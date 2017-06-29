Суд признал банкротом Росэнергобанк, входивший в сотню крупнейших банков

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом Росэнергобанк, который до отзыва лицензии входил в число 100 крупнейших российских кредитных организаций по величине активов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд открыл конкурсное производство в отношении Росэнергобанка сроком на один год. Отчет АСВ как конкурсного управляющего о ходе процедуры банкротства суд назначил на 29 июня 2018 года. ЦБ в конце мая сообщил, что "дыра" в капитале банка оценивается в 23,5 миллиарда рублей: объем активов составлял 18,7 миллиарда рулей при обязательствах в 42,2 миллиарда рублей.

О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>