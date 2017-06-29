В России с 1 июля прекратят проверки бизнеса по законам СССР

ХАБАРОВСК, 29 июн — РИА Новости. Контролирующие органы в России с 1 июля прекращают проводить проверки, предписанные нормативными актами, выпущенными в Советском Союзе, что снизит нагрузку на бизнес, заявил в четверг в Хабаровске заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов.

"С 1 июля вступает запрет на проведение проверок контрольно-надзорными органами по нормативным правовым актам, выпущенным органами исполнительной власти СССР. Это одна из мер, которая была предпринята Минэкономразвития для снижения административной нагрузки на бизнес", — сказал Шипов.

По его словам, среди других уже предпринятых министерством мер — риск-ориентированный подход, который будет распространен на плановые и внеплановые проверки. Развитие системы профилактики, публикация контрольно-надзорными органами книги "белого и черного" бизнеса, где написано, что можно делать и чего нельзя, борьба с анонимными жалобами.

"Нами подготовлен новый законопроект о контрольно-надзорной деятельности, который меняет подход. Старое законодательство — это законодательство о проверках. Сейчас актуален дистанционный мониторинг, именно эти способы представлены в новом законе. Вводится система эффективности контрольных органов, и перечень надзорной деятельности", — сказал он.

Он отметил, что новые подходы можно опробовать на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке. Среди новых подходов — отказ от плановых проверок в ТОР, а также соглашения, с резидентом о дополнительных обязательствах по открытости. Контролировать это можно он-лайн. Кроме того, рассмотреть возможность не применять в ТОР документы, принятые более 15 лет назад.

Совместное заседание коллегий Генпрокуратуры РФ и Минвостокразвития прошло в четверг в Хабаровске. Участники обсудил вопросы снижения административных барьеров на бизнес на Дальнем Востоке, в том числе на компании, работающие в ТОР и территории свободного порта Владивосток. Выступающие заявляли об избыточных, часто необоснованных проверках предприятий контролирующими органами, что мешает развитию экономики в ДФО. —0-