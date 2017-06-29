Правительство уточнило порядок взимания платы в системе "Платон"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в порядок взимания платы с большегрузов в системе "Платон" вносятся изменения: они позволят избежать ситуаций, когда водители на отдельных участках дороги выключают приборы расчета и, тем самым, пытаются снизить стоимость проезда.
В справке к документу поясняется, что в настоящее время плата осуществляется либо на основании маршрутной карты, либо на основании данных бортового устройства. При этом более 85% зарегистрированных в системе перевозчиков используют бортовые устройства. Их владельцы машин обязаны установить самостоятельно.
"По результатам анализа работы системы взимания платы с момента её введения выявлены случаи выключения водителями транспортных средств бортового устройства в период движения такого транспортного средства по автомобильным дорогам. При приближении таких транспортных средств к рамкам стационарного контроля бортовые устройства включаются в целях уклонения от административной ответственности за нарушение законодательства о взимании платы", — отмечается в документе.
"Такая регламентация порядка восстановления маршрута обеспечит возможность расчёта платы исходя из протяжённости завершённого восстановлением фактического маршрута движения транспортного средства. Принятые решения направлены на повышение платёжной дисциплины собственников (владельцев) транспортных средств и увеличение поступления платы в федеральный бюджет", — говорится в сообщении.