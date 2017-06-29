Китай ждет, что товарооборот с Россией превысит $80 миллиардов в этом году

ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай ожидает, что в этом году двусторонний товарооборот с Россией превысит 80 миллиардов долларов, заявил заместитель министра коммерции Китая Ван Шоувэнь.

"Мы ожидаем, что в этом году товарооборот между Россией и Китаем превысит 80 миллиардов долларов", — заявил Ван Шоувэнь на спецбрифинге по случаю предстоящего визита Си Цзиньпин в Россию 3-4 июля.

С января по май этого года объем двусторонней торговли между РФ и КНР вырос на 26,1% — до 32,39 миллиарда долларов, при этом китайский экспорт в РФ за пять месяцев вырос на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт из РФ — на 30%.

По итогам 2016 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,2%, составив 69,525 миллиарда долларов: китайский экспорт в Россию вырос на 7,3%, до 37,297 миллиарда долларов, а импорт из России упал на 3,1% — до 32,228 миллиарда долларов.