ДНР планирует поставлять уголь в страны Европы и Турцию

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что в ДНР в связи с торговой блокадой со стороны украинских радикалов есть избыток угля, его планируют поставлять в Турцию и страны Европы.

"Проблемы с профицитом угля есть. Первое — это связано с экономической блокадой, которую ввел Киев. До этого мы продавали Украине уголь. Вторая проблема — введение внешнего управления на предприятиях Рината Ахметова (украинского бизнесмена). Когда они работали тут, коксующиеся угли, которые мы добываем тут, — 100 тысяч тонн — они забирали все", — сказал Захарченко в ходе прямой линии с жителями Донбасса в эфире одного из местных телеканалов.

При этом он отметил, что проблема с дефицитом угля в ДНР временна.

"В июле месяце запускается ДМЗ (Донецкий металлургический завод), запускается вторая печь на Енакиевском металлургическом заводе, и планово к августу месяцу проблему по продаже коксующихся углей мы закроем. Вторая проблема, которая касается остальных сортов угля. Мы сейчас нашли новые контракты и подписали контракты со многими странами Европы, и не только с Европой, а и с Турцией, поэтому продажи угля других марок тоже пойдут", — добавил Захарченко.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией региона. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными ДНР и ЛНР незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. В Кремле призывали стороны предпринять все возможные действия для разрешения ситуации с блокадой Донбасса, а также разблокировать гуманитарные поставки.