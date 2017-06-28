"Опора" предлагает ответить на санкции ЕС запретом на ввоз питьевой воды

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" считает необходимым расширить список продукции, запрещенной к ввозу в РФ в ответ на продление санкций ЕС, включив в него, например, воду, заявил РИА Новости глава организации Александр Калинин.

Страны-члены ЕС в среду единогласно поддержали продление Евросоюзом действия экономических санкций в отношении России до 31 января 2018 года. В сообщении ЕС подтверждается, что решение о продлении санкций было принято без обсуждения.

"Введений санкций в отношении нас позволяет нам применять контрмеры. Нам нужно расширять перечень товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ из стран, ужесточающих санкции в отношении нашей страны", — уверен Калинин.

"В частности, в качестве контрсанкций мы предлагаем запретить поставки питьевой, в том числе минеральной, воды. Россия – страна номер один в мире по запасам воды. Для чего тогда нам импортировать фильтрованную из-под крана воду из недружественных нам стран, когда у нас есть свои прекрасные источники, такие как Архыз, Ессентуки?", — продолжил собеседник агентства.

"Что мы видим сегодня? В ресторанах крупных городов предлагают либо итальянскую воду, либо английскую. Почему? Потому что она дороже и наценка на нее выше. Люди воду пьют примерно одинаково. Это входит в прямое противоречие с интересами отечественных производителей воды. В каждом регионе есть свой местный производитель", — подчеркнул Калинин. По его мнению, продэмбарго на воду будет способствовать развитию вододобычи и водопереработки в стране.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Саммит ЕС в марте 2015 года связал срок действия экономических санкций с полной имплементацией "минских соглашений".

В ответ на принятые Западом меры Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.