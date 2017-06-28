ФАС возбудила дело против компании LG

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело против российской структуры компании LG за координацию цен на ряд смартфонов в РФ, сообщил РИА Новости представитель ФАС.

"ФАС возбудила дело в отношении "ЛГ Электроникс РУС" по признакам незаконной координации экономической деятельности (ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции). По данным ФАС "ЛГ Электроникс Рус" использовало специальную программу для мониторинга цен ритейлеров для контроля за ценами на ряд смартфонов LG", — сказали в ФАС.

Помимо этого, компания регулярно получала отчёты о ценах от самих ритейлеров, которые также использовали "ценовых роботов" с целью контроля за ценами. "Более подробная информация будет дана по итогам рассмотрения дела. Дата заседания комиссии будет назначена позднее, следите за новостями", — добавил представитель.

В декабре 2016 года ФАС направила компаниям LG, Alcatel, Sony и Asus запросы в связи с жалобами на ценовые сговоры на смартфоны этих производителей в России. При этом служба проводила также проверки цен на смартфоны Samsung. В середине февраля служба сообщила, что не выявила нарушений при анализе ценообразования на смартфоны Samsung, Alcatel, Sony и Asus.