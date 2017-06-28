Росстат хочет усовершенствовать статистику для экономии бюджета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Стратегия развития российской статистики до 2024 года направлена на экономию бюджетных средств и создание удобных условия для представления данных населению, сообщил журналистам глава Росстата Александр Суринов.
"Суть состоит в том, чтобы сделать статистику более легкой для общества с точки зрения денег, с точки зрения нашей незаметности, при этом сохранить все богатство статистической программы. Для этого нужно максимально использовать информацию, которую государство знает о людях, о бизнесе. Постараться сделать так, чтобы не проводить лишних статистических наблюдений, экономить бюджетные деньги. Получило какое-то ведомство информацию о бизнесе – мы должны иметь к ней доступ, чтобы мы могли делать свои расчеты, то же касается населения", — пояснил Суринов перед началом заседания регионального совета руководителей Росстата в ЮФО.
"Также ставится задача сделать максимально удобным для населения представление данных, потому что нас критикуют (справедливо критикуют), что данные нужно предоставлять в более удобной форме, мы смотрим, что делают наши коллеги из других стран. Есть рекомендации международных организаций", — заметил Суринов.