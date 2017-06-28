Росстат хочет усовершенствовать статистику для экономии бюджета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Стратегия развития российской статистики до 2024 года направлена на экономию бюджетных средств и создание удобных условия для представления данных населению, сообщил журналистам глава Росстата Александр Суринов.

Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ, в соответствии с которым Росстат передается в ведение Минэкономразвития. Росстат уже находился в ведении МЭР с мая 2008 по май 2012 года, однако затем был передан в прямое ведение правительства. В соответствии с указом на подготовку всех необходимых решений по переподчинению Росстата отведен срок 4 месяца. Минэкономразвития в течение этого времени планирует разработать новую стратегию развития российской статистики до 2024 года.

"Суть состоит в том, чтобы сделать статистику более легкой для общества с точки зрения денег, с точки зрения нашей незаметности, при этом сохранить все богатство статистической программы. Для этого нужно максимально использовать информацию, которую государство знает о людях, о бизнесе. Постараться сделать так, чтобы не проводить лишних статистических наблюдений, экономить бюджетные деньги. Получило какое-то ведомство информацию о бизнесе – мы должны иметь к ней доступ, чтобы мы могли делать свои расчеты, то же касается населения", — пояснил Суринов перед началом заседания регионального совета руководителей Росстата в ЮФО.

Он добавил, что еще один вопрос в стратегии развития связан с технологическим перевооружением Росстата. По его словам, с учетом масштабов страны внедрение новых технологий сделает статистику более качественной.

"Также ставится задача сделать максимально удобным для населения представление данных, потому что нас критикуют (справедливо критикуют), что данные нужно предоставлять в более удобной форме, мы смотрим, что делают наши коллеги из других стран. Есть рекомендации международных организаций", — заметил Суринов.