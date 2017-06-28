Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции против России, истекающие 31 июля, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

"Решение принято", — сообщил собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

В Москве сожалеют об этом и отмечают, что ограничения не способны решить ни одну задачу, которую ставит перед собой Евросоюз в плане отношений с Россией.

"Уже не раз независимые эксперты в странах ЕС с цифрами в руках показывали, что от санкций и наших контрмер прежде всего страдает экономика стран ЕС. То, что произошло очередное продление санкций, — это не может не вызвать других чувств, как сожаление. Опять агрессивное меньшинство в ЕС правит бал", — сказал журналистам замглавы МИД Алексей Мешков.

Председатель Евросовета Дональд Туск 22 июня сообщил, что главы государств и правительств стран-членов ЕС на саммите приняли политическое решение о продлении действующих экономических санкций против Москвы на полгода "из-за недостаточного выполнения ею Минских соглашений". Затем была запущена письменная процедура формального подтверждения решения, не предполагающая проведение заседаний.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Саммит ЕС в марте 2015 года связал срок действия экономических санкций с полной имплементацией "минских соглашений".

В ответ на принятые Западом меры Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.