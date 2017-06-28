Посол Италии: санкции не являются поводом, чтобы не вкладываться в Россию

ЕССЕНТУКИ, 28 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Режим санкций и контрсанкций не должен становиться оправданием для итальянских компаний в рамках инвестирования в Россию, заявил журналистам посол Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини.

В ставропольском городе Ессентуки в среду стартовала летняя сессия проекта "Италия встречает Кавказ".

"Я не буду обсуждать решение других стран, я могу повторить то, что говорю итальянским компаниям, что режим санкций и контрсанкций это не алиби, чтобы не инвестировать в Россию", — отметил посол.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Саммит ЕС в марте 2015 года связал срок действия экономических санкций с полной имплементацией "минских соглашений".

В ответ на принятые Западом меры Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.