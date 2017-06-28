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Экономика

ЕИБ открыл программу поддержки внешней торговли Греции на 400 млн евро

13:0628.06.2017
(обновлено: 13:11 28.06.2017)
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© AP Photo / Yorgos KarahalisГреция. Архивное фотоГреция. Архивное фото
© AP Photo / Yorgos Karahalis

АФИНЫ, 28 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Европейский инвестиционный банк ЕИБ в среду активировал вторую программу финансирования внешней торговли Греции в размере 400 миллионов евро. Программа поможет малым и средним греческим компаниям увеличить экспорт и обеспечить импорт, необходимый для их развития, говорилось на презентации программы в Афинах.

Первая программа действовала в 2013-2016 годах, ее объем был также порядка 400 миллионов евро. По оценке ЕИБ, она прошла успешно для всех участников.

Фондовая биржа в Афинах, Греция. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris,
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В рамках второй программы ЕИБ предоставит гарантийные письма на кредиты, финансовые гарантии и другие торговые и экспортные финансовые инструменты, выпускаемые греческими банками. Малые и средние предприятия по всей Греции смогут получить поддержку на торговлю и экспортные контракты с максимальным сроком в три года.

Программа также гарантирует облигации, выпущенные греческими компаниями.

"Внешняя торговля может стать ключевым элементом в усиление экономической активности по всей Греции. Вторая программа поможет греческим компаниям стать более конкурентными и получить новых клиентов на международных рынках", — заявил вице-президент ЕИБ Джонатан Тейлор, ответственный за кредитные программы ЕИБ в Греции.

Мужчина с велосипедом на фоне флагов Греции и Евросоюза. Архивное фото
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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"Программа будет учитывать специфику Греции. Греция является мостом между Западом и Востоком. У неё огромные возможности, в том числе в торговле", — сказал Тейлор, напомнив, что сейчас существует лишь ограниченное число кредитных торговых линий в некоторых банках. В связи с кризисом в последнее время поставщики требовали оплаты наличными или предоплаты.

"По первой программе были даны гарантии на 390 миллионов евро. Сейчас будут гарантии на 400 миллионов евро. Это показатель доверия к Греции", — сказал вице-президента банка.

Реформы и развитие

Замминистра экономического развития Греции Алексис Харицис заявил, что успешное завершение второй оценки реформ на Еврогруппе 15 июня ускорит темпы восстановления греческой экономики.

Премьер-министр Греческой Республики Алексис Ципрас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Ципрас ждет "цунами инвестиций" в Грецию

"Греция выйдет из программы помощи (с международными кредиторами) летом 2018 года", — сказал он.

По его словам, в стране будут проведены структурные реформы, поскольку, по мнению правительства, причиной кризиса являются не только бюджетные проблемы, но и действующая модель производства.

Замминистра сообщил также, что на следующей неделе правительство обнародует проект инноваций, которые необходимы стране.

Харицис выразил надежду, что Еврокомиссия поддержит и финансирование других секторов экономики Греции, в том числе энергетику и связь. По его словам, на следующей неделе он будет обсуждать финансирование новых программ в Брюсселе.

ЕИБ провёл в Афинах также форум "Поддерживая греческий бизнес" с участием Тейлора и Харициса, представителей крупных предприятий, национальных и международных банков. На форуме, в частности, говорилось, что Греция, экономика которой в значительно степени зависит от торговли нефтепродуктами, может заработать на своём расположении между Россией, странами Ближнего Востока и Северной Африки и Европой.

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