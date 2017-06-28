ЕИБ открыл программу поддержки внешней торговли Греции на 400 млн евро

АФИНЫ, 28 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Европейский инвестиционный банк ЕИБ в среду активировал вторую программу финансирования внешней торговли Греции в размере 400 миллионов евро. Программа поможет малым и средним греческим компаниям увеличить экспорт и обеспечить импорт, необходимый для их развития, говорилось на презентации программы в Афинах.

Первая программа действовала в 2013-2016 годах, ее объем был также порядка 400 миллионов евро. По оценке ЕИБ, она прошла успешно для всех участников.

В рамках второй программы ЕИБ предоставит гарантийные письма на кредиты, финансовые гарантии и другие торговые и экспортные финансовые инструменты, выпускаемые греческими банками. Малые и средние предприятия по всей Греции смогут получить поддержку на торговлю и экспортные контракты с максимальным сроком в три года.

Программа также гарантирует облигации, выпущенные греческими компаниями.

"Внешняя торговля может стать ключевым элементом в усиление экономической активности по всей Греции. Вторая программа поможет греческим компаниям стать более конкурентными и получить новых клиентов на международных рынках", — заявил вице-президент ЕИБ Джонатан Тейлор, ответственный за кредитные программы ЕИБ в Греции.

"Программа будет учитывать специфику Греции. Греция является мостом между Западом и Востоком. У неё огромные возможности, в том числе в торговле", — сказал Тейлор, напомнив, что сейчас существует лишь ограниченное число кредитных торговых линий в некоторых банках. В связи с кризисом в последнее время поставщики требовали оплаты наличными или предоплаты.

"По первой программе были даны гарантии на 390 миллионов евро. Сейчас будут гарантии на 400 миллионов евро. Это показатель доверия к Греции", — сказал вице-президента банка.

Реформы и развитие

Замминистра экономического развития Греции Алексис Харицис заявил, что успешное завершение второй оценки реформ на Еврогруппе 15 июня ускорит темпы восстановления греческой экономики.

"Греция выйдет из программы помощи (с международными кредиторами) летом 2018 года", — сказал он.

По его словам, в стране будут проведены структурные реформы, поскольку, по мнению правительства, причиной кризиса являются не только бюджетные проблемы, но и действующая модель производства.

Замминистра сообщил также, что на следующей неделе правительство обнародует проект инноваций, которые необходимы стране.

Харицис выразил надежду, что Еврокомиссия поддержит и финансирование других секторов экономики Греции, в том числе энергетику и связь. По его словам, на следующей неделе он будет обсуждать финансирование новых программ в Брюсселе.

ЕИБ провёл в Афинах также форум "Поддерживая греческий бизнес" с участием Тейлора и Харициса, представителей крупных предприятий, национальных и международных банков. На форуме, в частности, говорилось, что Греция, экономика которой в значительно степени зависит от торговли нефтепродуктами, может заработать на своём расположении между Россией, странами Ближнего Востока и Северной Африки и Европой.