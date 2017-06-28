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Экономика

Сложный рынок: "Газпром" может полностью уйти из Турции

12:5028.06.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание Газпрома в Москве. Архивное фотоЗдание Газпрома в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Газпром" рассматривает различные варианты работы в Турции. В компании не исключают и возможность полного ухода с рынка страны.

Проблемные активы

В среду газета "Коммерсант" сообщила, что российская газовая компания намерена сохранить за собой лишь роль экспортера топлива.

Источники издания рассказали, что Газпромбанк завершает выход из компании Promak, которая владеет 60% в двух импортерах российского газа в Турцию — Enerco и Avrasya.

Promak (совместное предприятие Газпромбанка и трейдера Akfel Holding) была создана в 2014 году. Российскому банку принадлежит 40% акций компании.

В начале июня заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев говорил о планах компании продать другой турецкий актив — Bosphorus gas.

"События на турецком рынке носят сложный характер, в том числе в связи экономической ситуацией в Турции, потому что последние политические события очень сильно повлияли на курс турецкой лиры. Кроме того, цены остаются регулируемыми, действует механизм субсидирования для газа, который продает компания Botas, поэтому фактически свободного рынка, несмотря на то, что был принят в свое время газовый закон, как не было полноценного, так и нет", — пояснил тогда Медведев, отметив, что возможная продажа пакета акций никак не скажется на работе "Газпрома" с турецкими партнерами.

B‎osphorus Gaz — турецкий импортер и дистрибьютор газа. Структуры "Газпрома" стали акционерами компании в 2004 году, на данный момент российскому холдингу принадлежит 71% компании.

Рассматриваются все варианты

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов рассказал РИА Новости, что компания рассматривает разные варианты сотрудничества с турецкими потребителями газа.

‎"Мы внимательно следим за тенденциями развития турецкого энергетического рынка и рассматриваем самые разные варианты сотрудничества с турецкими потребителями. Конкретная модель работы на долгосрочную перспективу будет адаптироваться под меняющуюся конъюнктуру энергетического рынка этой страны‎", — пояснил Куприянов, комментируя сообщения о возможном уходе с турецкого рынка.

Представитель "Газпрома" подчеркнул, что турецкий газовый рынок имеет очень большое значение для российской компании, являясь вторым по объемам экспорта.

"Мы исходим из того, что роль Турции как крупнейшего энергетического игрока в регионе в дальнейшем будет расти. В этой же связи мы сейчас развиваем новый крупный инфраструктурный проект "Турецкий поток", который принесет в страну крупные объемы газа напрямую", —‎ добавил Куприянов.

Перспективы "Турецкого потока"

На прошлой неделе в Черном море началась укладка глубоководной части газопровода "Турецкий поток". По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, проект будет востребован рынком.

"Если говорить о рынке Турции, то мы видим, что спрос на российский газ растет, уже в настоящее время наши поставки составляют 53 процента от внутреннего рынка Турции. Но с начала 2017 года рост поставок к аналогичному периоду 2016 года уже составит 2,63 миллиарда", — заявил глава российской компании.

Миллер также отметил, что с помощью "Турецкого потока" российская компания планирует поставлять топливо и в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

"В Европе мы видим также очень высокие темпы роста на российский газ. С начала 2017 года по середину июня к аналогичному периоду прошлого года рост поставок газа в Европу составил плюс 10,5 миллиарда кубометров газа. В странах этого региона темпы роста действительно впечатляют", — пояснил он.

"В Турции почти на 26% повысился спрос, в Греции — на 12%, в Болгарии — на 14%, в Венгрии — на 31%, в Сербии — на 47%, в Австрии — на 77,5%", — добавил Миллер, подчеркнув, что продажи газа по трубопроводу "обеспечат надежные поставки".

По его словам, первая нитка "Турецкого потока" будет введена в эксплуатацию в марте 2018 года, а вторая — в 2019-м.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства является компания South Stream Transport.

Непосредственные работы в Черном море ведет крупнейший в мире строительный корабль "Pioneering Spirit". Его длина составляет 477 метров (более четырёх футбольных полей), ширина — 124 метра.

Проект предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок топлива транзитом через Турцию в европейские страны.

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