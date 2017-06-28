Российский Burger King начнет принимать биткоины в 2017 году

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Burger King начнет принимать биткоины в России в 2017 году, сообщили в компании, объяснив такое решение успехом криптовалюты.

"Burger King начнет принимать биткоины в 2017 году. К такому решению пришли из-за успеха криптовалюты. 10 августа компания планирует объявить победителя тендера на разработку ПО, которое позволит принимать биткоины", — говорится в сообщении.

"Основная сложность — налоговые вопросы, а не интеграция… Оплата криптовалютой — ближайшее будущее", — сказал генеральный директор "Бургер Кинг Россия" Дмитрий Медовый.

Накануне стало известно, что один из московских ресторанов, который специализируется на русской кухне, стал первым подобным заведением в России, где посетитель расплатился биткоинами.

Виртуальная валюта биткоин, которая может использоваться для финансовых операций, включая покупку в интернете товаров или услуг, появилась в 2009 году. Кроме того, существует возможность обменять биткоины на одну из традиционных валют. За прошедший год многие западные банки сообщили о работе с биткоинами.

Обращение биткоинов пока не регулируется в РФ. В начале июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.