"Роснефть" устраняет последствия хакерской атаки

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Роснефть" и "Башнефть" продолжают устранять очаговые проблемы после произошедшей во вторник хакерской атаки; подсчета убытков пока не проводили, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Роснефть" во вторник сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке, в связи с чем компания обратилась в правоохранительные органы. Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах, включая Россию.

"Производственную деятельность это не задело, что касается офисных подразделений — преодолеваем, восстанавливаем. Все под контролем… Пострадала внутренняя сеть, которая сейчас восстанавливается. Пока рано говорить о каких-то подсчетах (убытков — ред.), но ничего критического не происходит, компания полностью функционирует в штатном режиме. Оставшиеся очаговые последствия устраняются", — отметил Леонтьев, отвечая на вопрос о последствиях атаки для "Роснефти" и "Башнефти".

Он отметил, что вирус не повлиял на производственную деятельность "Роснефти" и "Башнефти" благодаря оперативному переходу на резервную систему управления. "Сайты обеих компаний были отключены нами на всякий случай, они не связаны с общей сетью", — пояснил Леонтьев.

Он добавил, что последствия хакерской атаки, если бы ее не удалось отразить, могли бы быть тяжелее.