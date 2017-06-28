Совфед одобрил поправки в бюджет на 2017 год, снижающие дефицит до 2,1% ВВП

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил изменения в федеральный бюджет на 2017 год, снижающие его дефицит до 2,1% ВВП.

Согласно поправкам, планируемые расходы госказны увеличиваются на 362 миллиарда рублей — до 16,603 триллиона рублей, ожидаемые доходы — на 1,191 триллиона рублей, до 14,679 триллиона рублей. Соответственно, дефицит снижается на 829 миллиардов рублей — до 1,924 триллиона рублей.

Прогноз цены на нефть повышен до 45,6 долларов с 40 долларов за баррель.

Изменения в бюджет рассчитаны исходя из прогнозной номинальной величины ВВП России в размере 92,19 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 2,1% ВВП вместо 3,2% ВВП, предусмотренных ранее.

Закон устанавливает прогнозируемый уровень инфляции на 2017 год на уровне 3,8% вместо 4% в действующей редакции. Документ также предполагает увеличить нормативную величину Резервного фонда до 6 триллионов 453,3 миллиарда рублей с 6 триллионов 76,4 миллиарда рублей.

Дополнительно 10 миллиардов рублей направляется на поддержку сельского хозяйства, в том числе на финансирование нового механизма льготного кредитования, единую субсидию субъектам, компенсацию прямых понесенных затрат. Еще 25 миллиардов рублей будут направлены на докапитализацию Россельхозбанка.

Согласно документу, 5,3 миллиарда рублей предполагается направить в уставный капитал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний.

Поправки также предоставляют правительству РФ право в 2017 году принять в казну РФ акции банка "Российский капитал", принадлежащие и (или) приобретенные АСВ, которые затем будут переданы АИЖК. Передача этих акций будет осуществляться за счет уменьшения имущественных взносов РФ, внесенных ранее в соответствии с законами о федеральном бюджете на 2008-2010 годы и 2014-2016 годы, на сумму 92 миллиарда рублей, что соответствует балансовой стоимости этих акций.

На завершение двух неигровых фильмов о Крыме предполагается направить 5 миллионов рублей. Также поправками предусматривается 210 миллионов рублей ассигнований для обеспечения двух вещательных организаций, входящих во Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) и созданных для работы в Крыму и Севастополе.