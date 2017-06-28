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Экономика

МЭР надеется до конца года начать переговоры о ЗСТ с Индией и Египтом

08:3128.06.2017
0400
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗдание Минэкономразвития в Москве. Архивное фотоЗдание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ДАЛЯНЬ (Китай), 28 июн — РИА Новости. Минэкономразвития РФ планирует до конца 2017 года начать переговоры по зонам свободной торговли (ЗСТ) с Индией и Египтом и заключить соглашение с Ираном, сообщил журналистам замминистра экономического развития Алексей Груздев.

"Что касается Индии, Египта, я думаю, что в этом году мы приступим, может быть, к концу года к переговорам", — сказал Груздев в кулуарах Всемирного экономического форума "Летний Давос" в китайском Даляне.

Уточняя ситуацию по переговорам с Ираном, замглавы Минэкономразвития сообщил, что ведомство рассчитывает подписать соглашение "в течение этого года".

"Мы сейчас говорим только о временном соглашении, в отличие от других партнеров, там уже речь идет о полноформатной ЗСТ", — сказал он.

Переговоры

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"С точки зрения ЗСТ в рамках Евразийского экономического союза уже ведутся консультации или приняты решения о начале переговоров с целым рядом стран. Если говорить о таких текущих, то это Израиль; с Сербией у нас речь идет об унификации тех соглашений, которые были заключены странами-членами союза… Иран, Индия, Египет", — сказал Груздев.

Замминистра отказался прогнозировать, когда могут быть подписаны новые соглашения о ЗСТ. "Я бы никогда не брал на себя такую ответственность. Потому что, в отличие от Ирана, где может быть 200-300 позиций, в классическом ЗСТ это минимум 10 тысяч тарифных линий, плюс еще условия конкретные, таможенная оценка и много-много факторов", — пояснил он.

"Обычно переговоры могут длиться два-три года. Мы, конечно же, не настроены затягивать этот процесс, но и прогнозировать, за сколько он уложится, тоже нет", — сказал Груздев.

По его словам, "единство с точки союза (ЕАЭС) есть, списка окончательного нет, потому что список и есть предмет переговоров".

По странам

Вертолет Ка-52К. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик
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"С Израилем уже начаты переговоры, поэтому повестка у нас весьма насыщенная на ближайший период времени", — сказал замглавы Минэкономразвития.

Поясняя процесс переговоров с Ираном, Груздев отметил, что, "действительно, это не классические переговоры о зоне свободной торговли, потому что Иран не член Всемирной торговой организации. Поэтому с самого начала речь шла о разработке некоего преференциального соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли".

"Мы в определенный период времени смотрим, как функционирует с ограниченным охватом это соглашение, насколько мы добиваемся открытости экономики Ирана с точки зрения доступа наших товаров, насколько соблюдаются договоренности и насколько Иран готов, собственно, внедрять международные правила торговли с тем, чтобы мы вышли на полноформатный ЗСТ", — пояснил замминистра.

"Основные интересы — это сельское хозяйство, отдельные позиции в машиностроении. У союза, конечно же, интерес значительно шире с учетом дифференцированности нашей экономики, поэтому переговоры продолжаются", — заключил Груздев.

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