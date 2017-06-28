Первая в истории бизнес-миссия из Японии прибыла на Курильские острова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июн — РИА Новости. Первая в истории бизнес-миссия из Японии прибыла во вторник на Курильские острова, сообщает в среду пресс-служба губернатора Сахалинской области.

"Делегация из 69 человек накануне прибыла в Южно-Курильский район на пассажирском судне "Этопирика". В ее составе представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур: сотрудники аппарата японского правительства и губернаторства Хоккайдо, министерств иностранных дел, экономики, торговли и промышленности, труда и благосостояния, здравоохранения, сельского, лесного и рыбного хозяйства, инфраструктуры, транспорта и туризма, а также ряда учреждений, ассоциаций и общественных организаций. Возглавляет группу Специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. В течение ближайших пяти дней она посетит острова Кунашир, Итуруп и Шикотан", — говорится в сообщении.

Цель поездки для японцев — выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на Курилах. Договоренностей об этом ранее на высшем уровне достигли главы государств Владимир Путин и Синдзо Абэ.

В ходе этого визита бизнес-миссия намерена уточнить этот план, детально ознакомившись на месте с основными курильскими объектами.

"Это большой шаг в развитии двусторонних взаимоотношений, уточнении важных параметров для дальнейшей совместной деятельности на Южных Курилах. Со своей стороны мы приложим все усилия для того, чтобы на островах бизнесменам из России и Японии было комфортно работать. Правительство области готово сформировать необходимые меры поддержки предпринимателей, используя механизмы государственно-частного партнерства, субсидирования и решая для них вопросы технического присоединения к инженерной инфраструктуре", — приводит пресс-служба слова губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.

"Для нас является важным найти как можно больше точек соприкосновения с российской стороной на Курилах. Основная задача – провести содержательный осмотр объектов. Он позволит выделить наиболее перспективные направления для взаимодействия и в результате точнее определиться с конкретными проектами. Мы достигнем успеха, если производимая в будущем на Курилах продукция начнёт поставляться за пределы этой территории, в другие регионы и даже государства", — цитирует пресс-служба специального советника премьер-министра Японии Эйити Хасэгаву.

Бизнес-миссия рассчитывает посетить объекты рыбного хозяйства, туристического и медицинского назначения, розничной торговли и сферы услуг, а также морские и воздушные гавани островов.