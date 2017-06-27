Сербия надеется, что поставки пороха в Россию будут еще интенсивнее

БЕЛГРАД, 27 июн — РИА Новости. Сербия надеется, что поставки пороха для российских производителей боеприпасов будут еще более интенсивными, сообщил РИА Новости во вторник помощник министра обороны Сербии Ненад Милорадович.

В Белграде стартовала 8-ая международная выставка вооружений и военного снаряжения "Партнер-2017".

"Мы постоянно говорим нашим друзьям, что это сотрудничество должно быть двусторонним. Есть хорошие показатели, подписанные соглашения. Например, из Сербии поставляется порох для российских производителей боеприпасов, и полагаю, что эти поставки будут еще более интенсивными", — сказал Милорадович.