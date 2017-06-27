Путин: промышленность в России имеет мощную базу и будет развиваться

ИЖЕВСК, 27 июн — РИА Новости. Промышленность в РФ имеет мощную фундаментальную базу и будут развиваться, преодолев предыдущие сложности, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании бюро Союза машиностроителей России и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

"Мы с вами регулярно со многими из здесь присутствующих собираемся, как я уже говорил, в Сочи два раза в год: осенью и весной. И, думаю, что и у вас были такие же настроения, как у меня 2-2,5 года тому назад: всё-таки внутренняя тревога была, что будет происходить, как мы справимся с крупными задачами в достаточно сложной ситуации и полагаю, что, также как и у меня, и у вас настроение изменилось, потому что мы видим: мы справляемся. Вы справляетесь, ваши коллективы справляются", — сказал глава государства.

По его словам, это говорит о достаточно мощной фундаментальной базе российского машиностроения, промышленности, "хотя проблем там еще очень много".

"Но есть уверенность в том, что мы, преодолев предыдущие сложности, при определенных усилиях, разумеется, совместных и с вашей стороны, и со стороны государства, мы пойдем дальше. Вот в этом я сегодня уже нисколько не сомневаюсь. Конечно, лучше это сделать с минимальными издержками и максимальной эффективностью. Еще поговорим об этом", — сказал Путин.