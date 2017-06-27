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Экономика

Google не согласен с Еврокомиссией по штрафу в 2,42 млрд евро

17:3327.06.2017
(обновлено: 17:34 27.06.2017)
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© AP Photo / Virginia MayoЛоготип Google. Архивное фотоЛоготип Google. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Google уважает, но не согласен с решением Еврокомиссии оштрафовать его на 2,42 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства, рассмотрит документ и приведет свои доводы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании со ссылкой на заявление главного юрисконсульта корпорации Кента Уокера.

Логотип Google. Архивное фото
© REUTERS / Dado Ruvic/File Photo
Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро
"Мы уважаем, но не соглашаемся с заключением, о котором объявили сегодня. Мы рассмотрим решение комиссии подробно, поскольку мы намерены обратиться по нему (в суд – ред.), и мы надеемся продолжить излагать доводы", — заявил он.

"Когда вы делаете покупки онлайн, вы стремитесь найти продукты, которые вы ищете быстро и легко. И рекламодатели хотят продвинуть те же самые продукты. Вот почему Google, делая рекламные предложения, соединяет наших пользователей с тысячами рекламодателей, крупных и небольших, способами, которые полезны для них обоих", — добавил он.

Позиция ЕК

Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Google на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, сообщила ЕК во вторник. Штраф в 2,4 миллиарда евро отражает серьезный характер нарушения антимонопольных правил со стороны Google; решение предписывает компании прекратить эту деятельность в течение 90 дней, заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

Основатель социальной сети ВКонтакте Павел Дуров. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Дуров ответил на претензии Роскомнадзора к Telegram
Если Google не выполнит предписание ЕК, то компания может быть оштрафована. "Это должно быть отдельное решение Еврокомиссии. Мы можем наложить штраф в размере до 5% среднесуточного мирового оборота материнской компании Alphabet за каждый день невыполнения (решения — ред.)", — сказала Вестагер.

ЕК на протяжении приблизительно семи лет проводит расследования в отношении Google за нарушение компанией антимонопольных правил.

В течение 2015-2016 годов ЕК предъявила Google несколько претензий. В частности, в апреле 2015 года Еврокомиссия обвинила компанию в том, что она отдает приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляет права конкурентов и потребителей. В июле этого года ЕК заявила, что Google злоупотребляет своим доминирующим положением, предлагая некоторые из своих инструментов онлайн-рекламы, в частности, сравнение цен, при поиске на сторонних веб-сайтах. Компания предоставила ЕК ответ на данные обвинения, полностью отвергнув их.

В апреле 2016 года ЕК предъявила обвинения в том, что компания неправомерно требует у производителей смартфонов с операционной системой Android предустанавливать собственные приложения (браузер Chrome и Google Search), а также использует финансовые стимулы, чтобы производители эксклюзивно предустанавливали Google Search на своих устройствах. Google, в свою очередь, выразила готовность доказать ЕК, что операционная система Android способствует развитию конкуренции на рынке.

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