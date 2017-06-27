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Экономика

Эксперт считает неправильным создавать для пива преференции в торговле

14:5327.06.2017
(обновлено: 15:09 27.06.2017)
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© Fotolia / MonetБармен наливает пиво в бокал. Архивное фотоБармен наливает пиво в бокал. Архивное фото
© Fotolia / Monet

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз поддерживает раздельное регулирование крепкого алкоголя, вина и пива, но при этом считает неправильным вводить какие-либо торговые преференции для пива – оно и так находится в привилегированном положении.

Продавец расставляет на полках бутылки шампанского вина
© РИА Новости / Марина Маковецкая
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Союз российских пивоваров к заседанию рабочей группы по повышению эффективности государственного регулирования и конкуренции на алкогольном рынке, которое состоится 29 июня, подготовил свой вариант закона о регулировании производства и оборота алкоголя. В проекте предлагается ввести раздельное регулирование для крепкого алкоголя, вина и пива.

При этом союз предложил запретить розничную торговлю крепким алкоголем и вином с 21.00 до 9.00 по местному времени, а для продажи пива оставить действующие временные ограничения — с 23.00 до 8.00. Пивовары также хотят оставить регионам право устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи только для крепкого спиртного и спиртосодержащей пищевой продукции.

Никаких преференций

"Что касается выделения для пива каких-то преференций — это совершенно неправильно по той причине, что оно не выполняет роль заменителя крепкого алкоголя. У нас недоразвито виноделие. В прошлом году пива и пивных напитков было выпито в среднем 58 литров на душу населения, а винодельческой продукции — 7,5 литра и крепкого алкоголя — 7,5 литра", — сказал Дробиз РИА Новости.

Пиво же, по его словам, сегодня — "самый мощный алкогольный напиток в России".

Продажа алкоголя. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Государство хочет регулировать его достаточно жестко. И это понятно. Пиво до сих пор находится в уникальном привилегированном положении. Сейчас хотя бы ЕГАИС ввели, а так — там нет маркировки, лицензирования", — отметил Дробиз. По его мнению, и маркировка, и лицензирование пива будут введены в будущем — "в ближайшие, может быть, пять лет".

"Поэтому, если уж кого поощрять в данной ситуации, то как раз винодельческую продукцию", — считает эксперт. Вместе с тем он подчеркнул, что "особых условий продаж разных алкогольных напитков быть не должно, по крайней мере, по времени".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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При этом временные ограничения по продаже алкоголя, уже действующие в России, имеют, по его мнению, неоспоримый плюс: "стало спокойнее на улицах по ночам".

Раздельное регулирование

В целом же, по словам Дробиза, пиво, вино и крепкие напитки нуждаются в раздельном регулировании. Действующий закон 1997 года о регулировании производства и оборота алкогольной продукции устарел, считает эксперт.

"С этого времени все кардинально изменилось: виноделие выросло, стало вновь мощной отраслью; пиво с 1995 по 2007 годы выросло в 5,5 раза, правда, после этого на 30% за 10 лет упало. Все три направления — крепкие напитки, винодельческая отрасль и пивная отрасль — стали достаточно мощными, развитыми, и структуру закона, конечно, надо менять. Каждое направление надо стимулировать дополнительно новым законодательством, пусть даже в рамках одного закона", — выразил мнение Дробиз.

Пивной сепаратизм
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Пивной сепаратизм
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Экономика
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