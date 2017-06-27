Пивовары предложили ужесточить правила продажи водки и вина, сообщили СМИ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Производители пива подготовили свою версию закона о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, сообщает газета "Коммерсант".

Пивовары предлагают запретить магазинам продавать крепкие спиртные напитки и вина с 21:00 до 9:00, но сохранить действующие ограничения (с 23:00 до 8:00) для пива. Из документа также следует, что регионы смогут устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест продажи только для крепкого алкоголя.

Представители отрасли готовили альтернативный вариант закона в рамках уже обсуждавшейся идеи о раздельном регулировании для пива и остальной алкогольной продукции. Из концепции, представленной в ноябре 2016 года, в проект нового закона перешло лишь предложение вернуть пиво на рынки и спортивные объекты, отмечает "Ъ".

Производители водки и вина не поддерживают предложенные пивоварами меры.

"Создание каких-то преференций в реализации, например по времени для отдельных видов продукции, недопустимо. Правила должны быть одинаковы для всех" — заявил председатель правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров.

С инициативой не согласились и в "Опоре России", представляющей интересы небольших пивоварен. Для них законопроект вводит требование установить на свои деньги автоматические средства для измерения и учета объема готовой продукции.

По словам члена президиума организации Алексея Небольсина, выполнение данного требование станет "контрольным выстрелом" для малого бизнеса в этой сфере. Общие затраты для пивоварен составят несколько миллиардов рублей, что для них будет непосильно, добавил он.