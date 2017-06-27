СМИ узнали, как Россия в 2014 году временно вывела из США $115 миллиардов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия на две недели в марте 2014 года вывела активы на сумму 115 миллиардов долларов из Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных представителей Минфина и ФРС США.
Примерно через две недели Банк России вернул большую часть средств обратно на счета ФРС, однако этот инцидент побудил американские власти следить за счетами более тщательно.
Банк России заявил агентству, что не будет комментировать "детали своей деятельности и взаимодействия с партнерами". Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос агентства.