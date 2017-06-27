СМИ узнали, как Россия в 2014 году временно вывела из США $115 миллиардов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия на две недели в марте 2014 года вывела активы на сумму 115 миллиардов долларов из Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных представителей Минфина и ФРС США.

Россия вывела активы из ФРБ Нью-Йорка в марте 2014 года после введения санкций США в связи с присоединением Крыма к РФ, пишет агентство. Чиновники ФРС и Минфина США пришли к выводу, что Москва опасается заморозки активов со стороны США, хотя счет не попал под санкции, заявили источники.

Примерно через две недели Банк России вернул большую часть средств обратно на счета ФРС, однако этот инцидент побудил американские власти следить за счетами более тщательно.

Банк России заявил агентству, что не будет комментировать "детали своей деятельности и взаимодействия с партнерами". Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос агентства.