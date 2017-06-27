СЕУЛ, 27 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил организовать постоянный рабочий контакт между парламентами стран Евразии по теме цифровой экономики.

"Для нас, законодателей, появляется новое поле для регулирования: отношения человека и робота, развития искусственного интеллекта, использования криптовалют, обеспечения цифровой безопасности и это ещё не полный перечень вопросов, который требует наших решений", — сказал Володин на открытии второго совещания спикеров парламентом стран Евразии в Сеуле.

По его словам, "в этой связи было бы правильно опыт наработок в этой сфере, законодательного обеспечения в этих вопросах сделать доступным для всех с тем, чтобы мы более эффективно развивали это пространство и для того, чтобы наши страны могли использовать развитие новой сферы экономики — такой как цифровая экономика".

Он предложить организовать постоянный рабочий контакт по линии профильных комитетов с участием не только депутатского корпуса, но и представителей экспертного сообщества, научных, академических и деловых кругов.

"Через эти контакты могли бы осуществлять многосторонние контакты между встречами и формировать пакеты конкретных предложений для последующего обсуждения на ежегодных совещаниях спикеров парламентов Евразии", — отметил парламентарий.

Володин также поддержал предлагаемый председателем национального собрания Республики Кореи Чон Се Гюном механизм кибер-секретариата, который мог бы выполнять координирующую роль в этой работе.