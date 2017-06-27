Сечин рассказал о последствиях производства нефти при цене в $40 за баррель

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Половина мирового производства нефти при длительных ценах на уровне 40 долларов за баррель будет убыточна, возникнут сложности у части производителей сланцевой нефти, при этом производители России, Саудовской Аравии, ряд проектов в США, Иран и проекты с небольшими издержками сохранят устойчивость при низких ценах на нефть, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.Известий".
"Только производители России, Саудовской Аравии, ряд эффективных проектов в США, Иран и проекты в некоторых других странах, которые имеют относительно низкие издержки, способны сохранить устойчивость при низких ценах на нефть", — считает глава Роснефти.
Остальные производители вынуждены будут уйти, делает вывод Сечин.