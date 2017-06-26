ЕС отложит решение по мандату на переговоры по Nord Stream 2 до осени

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Страны Евросоюза не примут решение о выдаче мандата Еврокомиссии на переговоры по "Северному потоку-2" летом, обсуждение продолжится в сентябре, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Финальное решение не ожидается до летнего перерыва, обсуждение продолжится в сентябре", — сказал источник. Он отметил, что после обсуждения запроса на мандат министрами энергетики стран Евросоюза в понедельник переговоры продолжатся на рабочем уровне. Следующая встреча, на которой будет обсуждаться мандат, состоится, скорее всего, в середине июля.

Ранее вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович написал в Twitter, что министры энергетики стран Евросоюза на заседании в понедельник поддержали подход Еврокомиссии к вопросу создания специальной юридической базы для работы газопровода "Северный поток-2".

Just presented our proposal on Nord Stream mandate to EU Energy Ministers. First debate showed strong support for our approach. @EU2017MT — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 26 июня 2017 г.

​"Итоговое решение должно быть подготовлено на техническом уровне, представителями стран Евросоюза в Брюсселе и 28 национальными министрами энергетики", — отметил источник. Он добавил, что процесс выдачи мандата Еврокомиссии может занять несколько месяцев.

На "Северный поток-2" не распространяются все правила внутреннего рынка Евросоюза, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС, но пойдет через море. Поэтому ЕК выражает желание достичь соглашения с РФ касательно ряда ключевых принципов, которые она хотела бы распространить на работу этого газопровода. Среди этих принципов — прозрачность функционирования газопровода, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", а также разделение деятельности по продаже и транспортировке газа, сообщалось ранее в материалах ЕК.

Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" не видит экономической целесообразности в обсуждении проекта "Северный поток-2" с ЕК в рамках мандата от стран ЕС. Официальный представитель Nord Stream 2 AG в марте говорил РИА Новости, что компания не считает такие переговоры необходимыми, так как юридическая структура для реализации проекта ясна.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".