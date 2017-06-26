AliExpress отметил возросший интерес россиян к видеокартам

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Китайская торговая онлайн-платформа AliExpress в июне наблюдает увеличенный спрос россиян на видеокарты, что может быть связано с желанием использовать их для получения криптовалют, говорится в пресс-релизе AliExpress.

"В списке наиболее популярных запросов в России за прошедшие 30 дней в сегменте компьютерной техники общий запрос "видеокарта" занял третье место, пропустив вперед себя только "планшет" и "ноутбук". А средний прирост каждого из запросов, который связан с видеокартами или криптовалютами, вырос на 200%", — говорится в релизе.

Пользователи AliExpress стали активнее искать именно конкретные модели, наиболее подходящие для создания "криптоферм", например, GeForce GTX1060, GTX1070 и Radeon RX480. "В списке поисковых запросов наибольших прирост месяц к месяцу показала видеокарта Radeon RX580 с ростом интереса к ней почти на 700%", — отмечает компания.

Среди основных интересов покупателей на платформе — биткоин-майнеры: за месяц число запросов "bitcoin miner" увеличилось на 150%. А в топ-20 поисковых запросов в сегменте компьютерной техники на AliExpress более 25% из них приходится на различные варианты написаний слова "видеокарта", либо конкретных моделей.

В свою очередь аналитики компании указывают, что всплеск интереса к видеокартам наблюдается последний месяц после широких анонсов о возможности майнинга криптовалют. Наиболее активны в это направлении покупатели из России, Украины, Казахстана и США. Директор по развитию бизнеса AliExpress в России Марк Завадский отметил, что такие сезонные скачки спроса компания наблюдает регулярно.

"На нашем ассортименте это не отражается. Чаще всего такие всплески мы видим во время распродаж игровых моделей компьютеров или больших мероприятий. Мы продолжаем активные переговоры с производителями об увеличении объемов – дефицита в этом сегменте мы не ожидаем", — сказал Завадский, слова которого приводятся в релизе.