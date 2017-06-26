МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает продление действия постановления о запрете торговли спиртосодержащей продукцией, сроки продления обсуждаются, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток с 23 декабря прошлого года после массовых отравления людей в рядя регионов поддельным косметическим средством "Боярышник". Затем действие запрета было продлено еще на 60 суток — до середины апреля, а в конце марта Попова сообщала, что он будет продлен еще на 90 дней.

"Правительством разработан план, который выполняется, мы со своей стороны предлагаем продление действия постановления о запрете реализации в торговой сети спиртосодержащих продуктов", — заявила Попова, отметив, что срок продления пока обсуждается.

Глава надзорного ведомства также отметила, что ситуация, которая развивалась в Московской и Астраханской областях, связана с употреблением продуктов, которые не приобретались в торговой сети.

"Занимаются силовые органы, чтобы понять, откуда люди получили яд", — добавила она.

Ранее сообщалось, что пятеро взрослых и двое подростков в Ахтубинском районе Астраханской области отравились неустановленной спиртосодержащей жидкостью, в результате четыре человека скончались, еще трое находятся в больнице.

Кроме того, на минувшей неделе в Сергиевом Посаде в реанимационное отделение больницы были доставлены 11 местных жителей с отравлением неизвестным веществом.