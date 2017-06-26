МВД не смогло найти поставщика самолета с VIP-апартаментами

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Аукцион на поставку для Министерства внутренних дел России пассажирского самолета Ту-204-300 за 1,7 миллиарда рублей с VIP-апартаментами признан не состоявшимся, следует из материалов на портале госзакупок.

МВД в мае объявило тендер на поставку к декабрю 2018 года в войсковую часть 3553 в Щелково-10 (Московская область) Ту-204-300 с апартаментами для "главного пассажира" и двумя салонами для гостей "попроще", который должен обеспечивать перевозку 55 пассажиров.

Исходя из описания, в первом салоне лайнера должны располагаться четыре кресла повышенной комфортности, а также апартаменты "главного пассажира", куда входят спальная с двуспальной кроватью, гардероб, туалет, а также рабочий кабинет с трехместным диваном. Во втором салоне должны быть большие стационарные столы для переговоров, три кресла повышенной комфортности и пятиместный диван. В третьем — предусматриваются места бизнес- и эконом-класса.

Заявку на участие в данном тендере подала только "Объединенная авиастроительная корпорация". Закупочная комиссия посчитала компанию не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, так как ОАК не предоставила некоторую необходимую для закупки информацию. Было решено признать аукцион несостоявшимся.