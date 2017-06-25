Россия поставит Сербии и МиГи, и транспортные самолеты

БЕЛГРАД, 25 июн — РИА Новости. Россия, в рамках оказания военной помощи Сербии, скоро осуществит поставку не только истребителей, но и транспортных самолетов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Не только МиГи. Там много чего будет. Там и танки, и транспортные самолеты. Там серьезная, хорошая, большая помощь другу оказана", — сказал Рогозин в интервью РИА Новости.

Он уклонился от ответа на вопрос о сроках поставок и деталях соглашения, сообщив, что об этом должен объявить президент Сербии Александр Вучич.

"Получите скоро. Президент вам скажет. Я ему сказал, он вам скажет. Мы договорились, что я ничего говорить вам не буду", — сказал Рогозин.

Как официально сообщалось ранее, РФ в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2. При этом стороны не упоминали о возможности передачи иной авиации, кроме истребителей.

В минувшие дни Рогозин находился с визитом в Сербии для присутствия на инаугурации нового президента Александра Вучича.