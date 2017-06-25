ЛОНДОН, 25 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании намерено улучшить торговые отношения с примерно 48 странами мира, в том числе с беднейшими и развивающимися, обеспечив им более комфортные условия торговли. Об этом РИА Новости сообщили в канцелярии британского правительства.
"Это обязательство означает, что около 48 стран мира, от Бангладеш до Сьерра-Леоне, Гаити и Эфиопии, будут продолжать пользоваться беспошлинным экспортом в Великобританию на все товары, кроме оружия и боеприпасов", — отметили в канцелярии.
Кроме этого, после выхода из ЕС правительство Великобритании планирует рассмотреть варианты расширения торговых отношений с такими развивающимися странами, как Ямайка, Пакистан и Гана, которые в настоящее время получают выгоду от сокращенных или нулевых пошлин на экспортируемые товары в Британию.
Британия ежегодно ввозит из бедных и развивающихся стран товары на 20 миллиардов фунтов, среди которых текстиль, кофе, чай, какао, бананы и цветы.