МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение в адрес Центробанк РФ и инновационного комплекса "Сколково" с предложением создать отечественный аналог виртуальной валюты, сообщается его пресс-служба.
Петров обращается внимание на то, что в российском законодательстве не установлен четкий статус криптовалюты. "В России действует запрет на выпуск денежных суррогатов, но ответственность за подобные действия не установлена. Такое положение вызывает двойственность восприятия: с одной стороны — заинтересованная позиция отечественного финансового регулятора, а с другой стороны — правовая неопределенность предмета", — отмечает он.
"Как некогда золотая мена сменилась бумажными банкнотами, так и виртуальные криптовалюты идут на смену привычным нам деньгам. Необходимо, чтобы наша страна не отставала от финансового прогресса и сумела создать достойную инфраструктуру для появления российского биткойна", — отмечается в документе.