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Экономика

На второй круг: как правильно перекредитоваться

19:2223.06.2017
(обновлено: 19:51 23.06.2017)
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© Fotolia / DDRockstarФинансыФинансы
© Fotolia / DDRockstar

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. В мае банки выдали россиянам рекордное в этом году количество кредитов – на 33,7% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В Национальном бюро кредитных историй такую активность кредитных организаций связывают с тем, что банки восстановили "докризисные" аппетиты к риску.

Кредитная задолженность
© Fotolia / ptnphotof
В долгах как в шелках: ЦБ возьмется за закредитованных россиян

Еще в 2016 году благонадежность заемщиков изучали буквально под лупой — тогда получить кредит светило лишь гражданам с идеальной кредитной историей и низкой долговой нагрузкой.

Теперь же, когда российская экономика стабилизировалась, банки, как объясняют в НБКИ находят все больше возможностей для расширения необеспеченного кредитования.

Сейчас кредиты заметно подешевели. А июньское снижение ключевой ставки ЦБ до 9% годовых еще более подтолкнуло их вниз. На рынке наметился устойчивый тренд к снижению кредитных ставок.

Ставка решает

Заемщикам в такой ситуации гораздо легче перекредитоваться, и тем самым разобраться со старыми долгами

Эксперты, впрочем, предупреждают, что перекредитование – не абсолютное благо. И оправданно оно, лишь если новый кредит берется под более низкие проценты и на более долгий срок — в этом случае долговая нагрузка снижается.

"Экономический смысл в перекредитовании есть только в том случае, если ставка по новому кредиту будет существенно (на 3-5% минимум) ниже, чем по уже имеющемуся", — объясняет Роман Цивинюк, вице-президент, руководитель розничного блока СМП Банка.

© Fotolia / anetlandaВывернутые карманы
© Fotolia / anetlanda
Вывернутые карманы

Необходимо учитывать и прочие условия, такие как, например, срок кредита, размер ежемесячного платежа и порядок погашения.

Cвой или чужой

Общая рекомендация — если человек чувствует, что уже еле тянет кредит – лучше попытаться решить этот вопрос со "своим банком", а если же договориться с ним не удалось – обращаться в другие кредитные организации.

Здание Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Российские банки сообщают о снижении ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ

"Вполне возможно, что необходимости в новой ссуде не будет – банк в первую очередь заинтересован в том, чтобы заемщик погасил кредит и не выходил на просрочку, поэтому банки сегодня предлагают своим клиентам различные программы реструктуризации", — уверяет Цивинюк.

Проблемным клиентам такие программы могут оказаться недоступны. Тем, у кого плохая кредитная история, банк может быть не готов пойти навстречу, ведь ему нужно понимать, как человек будет отдавать вновь взятые деньги.

Если финансовая ситуация заемщика улучшилась, банк с большей вероятностью предложит ему рефинансирование. Ну а если уже есть задолженности по кредиту – такая вероятность меньше.

Таким образом, если кредит серьезно просрочен, можно попытаться обратиться в другие банки. "По сути это то же рефинсирование, но цель кредита иная – погашение кредита в другом банке", — объясняет Сергей Леонидов, гендиректор сервиса сравнения услуг банков и страховых компаний "Сравни.ру".

© Fotolia / Andrey PopovКредитная карта
© Fotolia / Andrey Popov
Кредитная карта

Не пытаться взять количеством

Эксперты рекомендуют, что в банки при этом нужно обращаться точечно. Подавать заявки на кредит сразу в десять финансовых учреждений — это неправильный подход, даже если и хочется подстраховаться по-максимуму. Дело в том, что каждое обращение фиксируется в бюро кредитных историй.

Обратившись к его базе, банк видит: человек пытается взять кредит еще в нескольких учреждениях. У кредитора сразу же возникают подозрения.

Максимально допустимое количество банков, куда можно отправить заявки – не более трех, рекомендует Леонидов. Если банков дюжина, не исключено, что они откажут один за другим, и выбрать хотя бы из двух вариантов наиболее подходящий уже не удастся.

Не оказаться в ловушке

Знак процента. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ОНФ заявляет о росте просроченной задолженности россиян по кредитам
Хоть банки и смотрят на количество обращений, шанс "проскочить" есть всегда: может случиться и так, что заявки одобрят сразу несколько кредитных организаций, и здесь возникает другой соблазн.

"Некоторые заемщики на радостях забирают деньги "сразу из нескольких касс", оказываясь в итоге в долговой яме", — отмечает президент коллекторского агентства "Секвойя Кредит Консолидейшн" Елена Докучаева.

Перекредитовка, по ее словам, должна быть сделана настолько филигранно, чтобы впоследствии заемщик мог обслуживать новый займ с процентами.

Внимательно читать договор

Банкиры уверяют: величина ставки – основной критерий, и никаких подводных камней нет. "Новый кредит просто должен быть дешевле и понятней для заемщика. Ставка должна быть ниже, а вот срок может быть длиннее", — говорит Илья Зибарев, руководитель направления "Розничный бизнес" банка "Русский стандарт".

© Fotolia / ldprod Подсчет денежных средств
© Fotolia / ldprod
Подсчет денежных средств

Тем не менее, обращать внимание нужно не только на процентную ставку, но и внимательно читать условия договора, чтобы не оказалось, что они еще хуже старых.

Например, банк может взять определенную сумму за заключение договора. В условиях могут прописать и различные страховки – например, от потери трудоспособности – часто они очень дорогие, указывает Леонидов из "Сравни.ру".

Мужчина с лупой
© Fotolia / Bits and Splits
Протри очки: чем опасен мелкий шрифт в договоре

Крупный – не всегда лучший

Нередко, взяв кредит в небольшом банке и под не самые привлекательные проценты, заемщик думает: обращусь в банк покрупнее – там и условия лучше и процент ниже.

Банкиры из топ-30 такого же мнения. "Как правило, в более крупных кредитных организациях условия привлекательнее, потому что за счет масштаба бизнеса издержки не так серьезно влияют на величину ставки", — отмечают в СМП-банке.

Впрочем, по мнению наблюдателей, эта логика не всегда верна.

"Чем банк крупнее, тем выше его требования к заемщику, но у банки среднего сегмента, нацеленные на большие объемы привлечения клиентов, менее требовательны, — поясняет Леонидов.

Общая рекомендация: чтобы банк пошел на уступки, общаться с ним нужно максимально открыто, озвучивать причины, по которым не удается выплачивать долг – например, потеря работы. Для кредитных "беглецов" банк неизбежно введет штрафные санкции, которые будут расти как снежный ком. В итоге человек попадет в уже в поле зрения коллекторов. Как отмечают на рынке, фактически это навсегда закрывает возможность получения кредитов в будущем.

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Экономика
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