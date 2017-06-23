Самолет МС-21 завершил первый этап летных испытаний

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Опытный самолет МС-21-300 выполнил очередной полет, который завершает первый этап испытаний, сообщает пресс-служба корпорации "Иркут", которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию.

"Опытный самолет МС-21-300 выполнил очередной полет, который завершает первый этап заводских доводочных испытаний", — говорится в сообщении.

В соответствии с программой испытаний, были успешно выполнены работы по исследованию характеристик устойчивости и управляемости самолета в различных конфигурациях механизации крыла с выпущенными и убранными шасси; определению аэродинамических поправок системы измерения высотно-скоростных параметров в исследованном диапазоне высот и скоростей; испытанию различных режимов работы силовой установки в полете и на земле; проверена работоспособность самолетных систем, в том числе работа в полете аварийной турбонасосной установки.

"Конструкторы Инженерного центра ПАО "Корпорация "Иркут" и специалисты летно-испытательного подразделения ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева" ведут обработку полученной информации. Параллельно начинается подготовка самолета МС-21 к следующему этапу летных испытаний", — уточняет пресс-служба.

МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Первый полет МС-21 состоялся в конце мая с аэродрома Иркутского авиазавода. По оценке специалистов, летные испытания нового пассажирского лайнера прошли успешно. Второй полет состоялся 14 июня, в ходе него определялись взлетно-посадочные характеристики самолета и оценивалась работоспособность его систем. Третий полет в рамках летных испытаний прошел 15 июня, а четвертый – с убранными шасси – 19 июня.