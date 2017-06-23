Медведев осмотрел строящийся терминал B аэропорта "Шереметьево"

АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел строящийся терминал B Международного аэропорта "Шереметьево".

Строящийся терминал показал главе российского кабмина гендиректор аэропорта Михаил Василенко. По его словам, пропускная способность терминала B будет составлять 20 миллионов пассажиров в год. В 2026 году, согласно планам, пропускная способность всего аэропорта достигнет 80 миллионов пассажиров, сообщил Василенко. Как он заявил, к этому времени "Шереметьево" рассчитывает войти в десятку лучших по качеству обслуживания аэропортов мира.

Гендиректор показал премьеру первый и второй уровни терминала, отметив, что на втором уровне виден объем терминального комплекса. По словам Василенко, там же будет установлен монитор с демонстрацией различных данных, связанных с аэропортом. "Визуализация везде", — прокомментировал Медведев.

Премьеру продемонстрировали строящиеся перроны терминала B и посадочный павильон. Василенко отметил, что аэропорт сейчас совершает порядка восьми сотен взлетно-посадочных операций в сутки. "Останавливаться нельзя, только двигаться вперед", — сказал он.

Гендиректор аэропорта обратил внимание российского премьера на напольное покрытие в терминале, которое выполнено из гранита, которое изначально стоит дороже, но функционирует гораздо дольше.

Рассказали премьеру и о строящейся третей взлетно-посадочной полосе аэропорта. В ней будут учтены особенности, при которых ранее самолетам дольше приходилось ждать вылета из-за вихревых потоков. "Полосы разнесены — есть смысл", — прокомментировал Медведев.

Медведев затем спустился на самый нижний уровень терминала, чтобы ознакомиться с работами по прокладке тоннеля, который соединит B с другими терминалами "Шереметьево". По тоннелю будут ходить два поезда: грузовой и пассажирский. Согласно замыслу, пассажир сможет зарегистрироваться в любом терминале, сдать багаж и дальше отправиться пассажирским поездом в нужный ему терминал, в то время как его вещи грузовым составом будут доставлены в самолет.

"Какая скорость?" — уточнил Медведев. Василенко уточнил, что составы будут двигаться со скоростью 30-40 километров в час, два километра пути между терминалом B и выходом из тоннеля, расположенным вблизи терминалов D, E, и F состав преодолеет за пять минут, затем также пять минут он будет возвращаться назад к терминалу B. Шаттлы, которые сейчас курсируют между терминалами, более не понадобятся.

"Впервые в мире тоннель был сделан под действующей взлетно-посадочной полосой", — сказал Василенко.

"То есть, не закрывая работу?" — уточнил Медведев и получил утвердительный ответ.

Российскому премьеру показали компьютерную модель терминального комплекса, отметив, что он выполнен по мотивам конструктивизма, а один из залов даже носит имя художника Кандинского.

Терминал B планируют сдать к чемпионату мира по футболу.