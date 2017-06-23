Миллер назвал сроки запуска в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока"

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Первая нитка "Турецкого потока" будет введена в эксплуатацию в марте 2018 года, вторая — в 2019 году, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера президенту РФ Владимиру Путину на церемонии начала работ по укладке глубоководной части "Турецкого потока".

В пятницу глава государства прибыл на трубоукладочный корабль Pioneering Spirit, который сейчас ведет работу по прокладке газопровода "Турецкий поток" в 6,5 километра от берега. После знакомства с кораблем Путин с капитанского мостика спустился в основной сварочный цех, где в этот момент велись монтажные и сварочные работы по стыковке мелководной и глубоководной частей "Турецкого потока".

Это фактически символизирует завершение строительства мелководной части проекта и начало работ на глубине Черного моря.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.

В декабре South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество "Газпрома") и Allseas подписали контракт на трубоукладку первой нитки морского участка "Турецкого потока". В феврале компании подписали контракт на трубоукладку второй нитки "Турецкого потока".

Allseas Group — мировой лидер в укладке подводных трубопроводов и строительстве подводных сооружений. Компания занимается комплексной реализацией проектов, включая проектирование, организацию поставок материалов и техники, строительство и ввод в эксплуатацию.