Путин заявил о готовности России поставлять газ через Турцию в Европу

АНАПА, 23 июн — РИА Новости. Россия готова поставлять газ через территорию Турции в Южную и Юго-Восточную Европу, заинтересованность в этом у партнеров есть, сказал президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Если наши партнеры захотят — мы будем готовы подать газ через территорию Турции в Южную и Юго-Восточную Европу", — заявил он. "Видим, что такая заинтересованность у партнеров есть", — сказал президент РФ, обсуждая с президентом Турции строительство газопровода "Турецкий поток".

"Уверяю вас, что мы достойно представим и ваши интересы, потому что наши интересы в данном случае полностью совпадают", — обратился он к Эрдогану.

Отметив хороший прогресс по проекту "Турецкий поток", Путин подчеркнул, что "предстоит еще согласовать несколько вопросов — точку входа газопровода, проход по территории Турции, вопросы соблюдения экологической безопасности". "Но если мы будем двигаться теми же темпами, мы выполним все наши планы", — уверен он.

Путин напомнил, что в следующем году должна быть готова первая нитка газопровода, а в конце 2019 года — вторая нитка.

Подробнее о газопроводе "Турецкий поток" читайте в справке РИА Новости >>