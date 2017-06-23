РИМ, 23 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Лидер итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини назвал безумием продление европейских санкций в отношении России.

Главы стран-членов Евросоюза на саммите в четверг решили продлить экономические санкции против России. Однако окончательное решение должно быть принято чуть позже.

"Санкции против России были безумием еще в 2014 году, когда их задумали. Сегодня они стали еще более абсурдны и бьют по европейской и итальянской экономике, Евросоюз работает против своих народов и обслуживает интересы мирового экономического лобби", — заявил он РИА Новости.

Лидер "Лиги Севера" пользуется на Апеннинах большой популярностью и активно выступает против антироссийских санкций. Он стал единственным партийным лидером Италии, который открыто выступил за признание воссоединения Крыма с Россией. Политик также заявлял, что хотел бы видеть Владимира Путина в кресле премьер-министра Италии. Он неоднократно посещал Россию и, в частности, Крым, а в ходе недавнего визита в Москву в начале марта подписал соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией".

"Россия президента Путина — это основной союзник Европы в борьбе с исламским терроризмом, а у этих гениев из ЕС, похоже, есть ностальгия по холодной войне", — сказал он, отметив, что "Лига Севера" продолжит противостояние этим "абсурдным санкциям".

"Когда придем к власти, мы сразу их отменим", — пообещал Сальвини.