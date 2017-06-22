Евросоюз договорился продлить санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 22 июн — РИА Новости, Владимир Добровольский. Лидеры стран — членов Евросоюза договорились о продлении экономических санкций против России. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

"Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею Минских соглашений", — написал Туск в Twitter.

Ранее глава Евросовета заявлял, что санкции, срок действия которых истекает 31 июля, продлят на полгода. Источник РИА Новости в Евросоюзе отметил, что окончательное решение будет принято до конца июня, когда истекает срок председательства Мальты в Совете ЕС.

О том, что ограничительные меры в отношении России могут быть продлены еще на шесть месяцев, в среду сообщил источник в кулуарах саммита глав государств Евросоюза. Другой высокопоставленный источник в ЕС рассказал, что решение примут на основании рекомендаций президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые оценят выполнение минских договоренностей.

Отношения России и ЕС ухудшились из-за конфликта в Донбассе, где Киев проводит военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев в Донбассе и не направляет туда свои войска. При этом в Москве указывали на то, что Россия не является субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, и называли санкции контрпродуктивными.